Мадрид, 18 января, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Провинциальный суд Мадрида оправдал скульптора Эдуардо Тенрейро в преступлениях против свободы совести и актах осквернения и повреждения могилы, в которых его обвиняли за нанесение рисунка на надгробии Франсиско Франко в базилике Долины Павших. Об этом пишет агентство EFE.

(сс) Elena F D Долина Павших

События произошли 31 октября 2018 года, когда галисийский художник пришел к могиле диктатора, облил ее красной краской, нарисовал голубя и написал «За свободу».

Впоследствии снимки надписи Тенрейро распространил в социальных сетях фотограф Педро Арместре. Сам скульптор заявил, что совершил такой поступок «ради примирения испанцев».