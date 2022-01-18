Липецк, , 13:25 — REGNUM В Липецке с 10 по 16 января с улиц вывезли более 30,8 кубометры снега, расход противогололёдных материалов превысил 2,8 тыс. тонн. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Сугробы Дарья Драй © ИА REGNUM

За неделю горожане направили 89 обращений по уборке снега на городских дорогах, 82 из них уже исполнены. В том числе липчане жаловались работу управляющих компаний по расчистке дворов. В отношении УК составили 42 протоколов об административной ответственности.

Проблемой для снегоуборочной техники стали припаркованные во дворах автомобили. Глава города Евгения Уваркина считает, что на подъездах нужно разместить графики проведения работ. Если это не поможет решить проблему, управляющим компаниям, как в некоторых городах России, разрешат прибегать к крайней мере и вызывать эвакуаторы.