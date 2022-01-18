Нур-Султан, , 13:25 — REGNUM Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана ведёт расследование в отношении шести оптовых поставщиков сжиженного газа. Об этом 18 января сообщил на заседании правительства глава антимонопольного ведомства Серик Жумангарин.

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«Предварительные результаты расследования показали, что основной причиной роста цен явилось несовершенство механизма ценообразования на электронной торговой площадке», — сказал Жумангарин.

Он отметил, что руководство АО «Казмунайгаз», ТОО «Petrosun», АО «СНПС-Актобемунайгаз», ТОО «СП Казгермунай», ТОО «Казахойл Актобе» и ТОО «КазГПЗ» подозревают в злоупотреблении положением и завышении цен. Также расследование ведётся в отношении 180 розничных реализаторов топлива.

В Казахстане продажа сжиженного газа с января началась по новым правилам на торговых площадках. В ряде регионов страны после этого цены резко поднялись вверх. Работу площадок сотрудники антимонопольного ведомства также проверят.

Напомним, резкий рост цен на сжиженный газ в Казахстане стал поводом для массовых протестов. После снижения цен протестующие выдвинули политические требования. В Алма-Ате и ряде других городов начались массовые беспорядки.

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