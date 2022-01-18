Министр финансов Южной Кореи выступил против увеличения допбюджета
Сеул, 18 января, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Вице-премьер, министр стратегии и финансов Южной Кореи Хон Нам Ги выступил против призыва правящей Демократической партии «Тобуро» увеличить размер дополнительного бюджета, направленного на поддержку малого бизнеса. Об этом сообщает Yonhap News.
В ходе встречи с журналистами, состоявшейся 17 января, министр финансов выразил надежду на то, что Национальное собрание (парламент) будет уважать позицию правительства.
Известно, что законопроект о дополнительном бюджете планируется направить в Национальное собрание 24 января после того, как его одобрит кабинет министров.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство планирует выделить на поддержку малого бизнеса около 14 трлн вон (~$11,8 млрд), однако представители правящей партии предлагают увеличить бюджет, чтобы предложить по 3 млн вон (~$2,5 тыс.) каждому из примерно 3,2 млн мелких предпринимателей.