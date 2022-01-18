Сеул, 18 января, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Вице-премьер, министр стратегии и финансов Южной Кореи Хон Нам Ги выступил против призыва правящей Демократической партии «Тобуро» увеличить размер дополнительного бюджета, направленного на поддержку малого бизнеса. Об этом сообщает Yonhap News.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

В ходе встречи с журналистами, состоявшейся 17 января, министр финансов выразил надежду на то, что Национальное собрание (парламент) будет уважать позицию правительства.

Известно, что законопроект о дополнительном бюджете планируется направить в Национальное собрание 24 января после того, как его одобрит кабинет министров.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство планирует выделить на поддержку малого бизнеса около 14 трлн вон (~$11,8 млрд), однако представители правящей партии предлагают увеличить бюджет, чтобы предложить по 3 млн вон (~$2,5 тыс.) каждому из примерно 3,2 млн мелких предпринимателей.