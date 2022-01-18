Бербок: альтернативы стабильным отношениям между Россией и Германией нет
Москва, 18 января, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Германия не видит альтернативы стабильным отношениям с Россией, новое правительство ФРГ готово работать над их поддержанием, заявила 18 января глава МИД Германии Анналена Бербок.
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Флаги России и Германии
«Альтернативы стабильным связям Москвы и Берлина нет. Я хотела бы продолжать работать над этой задачей, и здесь я говорю от имени всего нового федерального правительства», — сказала она в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что Россия хотела бы более конструктивного состояния отношений с Германией.
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