Москва, 18 января, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Германия не видит альтернативы стабильным отношениям с Россией, новое правительство ФРГ готово работать над их поддержанием, заявила 18 января глава МИД Германии Анналена Бербок.

City-yaroslavl.ru Флаги России и Германии

«Альтернативы стабильным связям Москвы и Берлина нет. Я хотела бы продолжать работать над этой задачей, и здесь я говорю от имени всего нового федерального правительства», — сказала она в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что Россия хотела бы более конструктивного состояния отношений с Германией.

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