Крымский район, Краснодарский край, 18 января 2022, 13:21 — REGNUM Мост повреждён мощным потоком воды и оползнем в Крымском районе Краснодарского края 18 января. Об этом в телеграм-канале сообщил глава района Сергей Лесь.
Автомобильное движение через мост остановлено, проезд перекрыт. В ближайшее время обещают начать ремонтные работы. Сергей Лесь уточнил, что у жителей есть альтернативны путь.
Как сообщало ИА REGNUM, на территории Краснодарского края до утра 18 января действует четыре экстренных предупреждения из-за непогоды.