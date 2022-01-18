Крымский район, Краснодарский край, 18 января, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Мост повреждён мощным потоком воды и оползнем в Крымском районе Краснодарского края 18 января. Об этом в телеграм-канале сообщил глава района Сергей Лесь.

Оползень

«Сегодня в станице Нижнебаканской сильным потоком воды и оползнем был поврежден мост через реку Барабашева щель», — сообщил глава района.

Автомобильное движение через мост остановлено, проезд перекрыт. В ближайшее время обещают начать ремонтные работы. Сергей Лесь уточнил, что у жителей есть альтернативны путь.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Краснодарского края до утра 18 января действует четыре экстренных предупреждения из-за непогоды.