Минск, , 13:21 — REGNUM «Если уже откровенно, то мне этот процесс абсолютно не нужен. У меня, как вы видите, есть масса вопросов, есть чем заниматься», — заявил 18 января в Минске Александр Лукашенко на совещании со своими сторонниками вопросам изменения конституции, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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На мероприятие собраны члены созданных президентскими указами структур по разработке проекта нового основного закона Белоруссии — «конституционной комиссии» и «рабочей группы», а также неназванные «другие специалисты». Выступив перед ними, Лукашенко отрицал личную заинтересованность новой конституции, разработку которой он инициировал, и он же стал автором ряда её «новелл».

"Поэтому не надо тут замыкаться на Лукашенко. Лукашенко свое сделал. Осталось основное — принять Конституцию, изменить законы, привести в соответствие с Конституцией. Это мы сделаем, это не проблема. Мы это будем делать, чтобы все знали, с нынешним парламентом, с вами, с нынешними специалистами, — заявил Лукашенко. — Мы не будем искать где-то за бугром, и доморощенных в том числе, специалистов для того, чтобы привести к логическому окончанию конституционный процесс. Когда мы это все сделаем, устаканим, дошлифуем, если это надо будет, тогда, пожалуйста, приходите, будем формировать новые органы власти и жить дальше по новым законам и новым правилам».

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«Конституция, законы, образ жизни, опыт многих поколений — они формируют менталитет, характер народа. И это главное. Ведь мы с вами, обычные люди, 90% живут же не потому, что они изучили Конституцию и знают законы. Они четко понимают, что можно, а что нельзя, что плохо, а что хорошо. И это формируется десятилетиями и веками. И это главное для любого государства, любой страны и народа», — подчеркнул несменяемый (с 1994 года) руководитель постсоветской республики.