Санкт-Петербург, , 13:42 — REGNUM В Санкт-Петербурге лидером среди всех районов по вводу нового жилья за 2021 год стал Приморский район на северо-западе мегаполиса. Об этом 18 января сообщили в городском комитете по строительству.

Новостройка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В общей сложности по итогам 2021 года Санкт-Петербург перевыполнил годовой план по вводу нового жилья на 8,6%. За прошлый год городская недвижимость пополнилась на 3,5 млн кв. м жилых помещений. В их состав вошли 1,5 домов и 71,6 тыс. квартир.

Только в Приморском районе за 2021 год ввели в оборот почти 16 тыс. квартир общей площадью в 732 тыс. кв. м, помимо этого фонд недвижимости района увеличился на 114 домов.

На втором месте Московский район, где жилая недвижимость приросла на 613 тыс. кв. м. Третье место занял Выборгский с площадью введенного жилья в объеме 425 тыс. кв. м.

В 2022 году план по вводу жилья в Санкт-Петербурге планируют увеличить на 225 тыс. кв. м. На 2022 год он составит 3,415 млн кв. метров.

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