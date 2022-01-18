Кострома, 18 января 2022, 15:50 — REGNUM Жители деревни Михайловица, расположенной в Пыщугском районе Костромской области уже несколько десятилетий вынуждены доставлять продукты и лекарства по льду. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала исполняющая обязанности главы Пыщугского сельского поселения Татьяна Карпунина.
Деревня, в которой проживают 33 человека, расположена на берегу реки Ветлуги. Чтобы попасть в райцентр, селянам приходится преодолевать десятки метров по льду. Деревянный мост в населенном пункте отсутствует с «незапамятных времён».
Чтобы спроектировать новый мост, району необходимо как минимум 14 млн рублей. Таких средств у местной власти нет:
По информации ГТРК «Кострома», доставлять больных на противоположный берег местному фельдшеру приходится на санках, лодке или руках. В теплое время года, когда по льду ходить уже нельзя, люди запасают продукты и медикаменты впрок. Некоторые замораживают хлеб.
Глава Пыщугского района Евгений Сукманов пообещал «рассмотреть» вопрос строительства ледовой переправы для автомобилей в следующую зиму. С помощью неё еду и лекарства из райцентра смогут доставлять напрямую в деревню. На новый автопешеходный мост из дерева или бетона населенному пункту, судя по реакции властей, надеяться не стоит.
Проверку по поводу проблем с транспортным обеспечением деревни начала прокуратура Костромской области. Её результаты контролирует прокурор региона Юрий Рываев.
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