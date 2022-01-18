Кострома, 18 января, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Жители деревни Михайловица, расположенной в Пыщугском районе Костромской области уже несколько десятилетий вынуждены доставлять продукты и лекарства по льду. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала исполняющая обязанности главы Пыщугского сельского поселения Татьяна Карпунина.

ГТРК «Кострома» Ледовая переправа через реку Ветлугу

Деревня, в которой проживают 33 человека, расположена на берегу реки Ветлуги. Чтобы попасть в райцентр, селянам приходится преодолевать десятки метров по льду. Деревянный мост в населенном пункте отсутствует с «незапамятных времён».

«Деревянного моста здесь не было очень давно. Старожилы говорят, что раньше был предусмотрен какой-то навесной мост, но это было десятки лет назад. Сейчас, когда есть лёд, люди переходят и переезжают реку, чтобы купить продукты и лекарства. Весной, когда он тает, нам устанавливают понтонную переправу. По ней свободно ездят машины и ходят люди. На зиму его опять убирают», — сказала Карпунина.

Чтобы спроектировать новый мост, району необходимо как минимум 14 млн рублей. Таких средств у местной власти нет:

«Эта проблема встаёт ровно каждый год. Каждый год сельское поселение обращается к главе района. Но все завязано на деньги. Таких сумм в нашем бюджете нет», — добавила чиновница.

По информации ГТРК «Кострома», доставлять больных на противоположный берег местному фельдшеру приходится на санках, лодке или руках. В теплое время года, когда по льду ходить уже нельзя, люди запасают продукты и медикаменты впрок. Некоторые замораживают хлеб.

Глава Пыщугского района Евгений Сукманов пообещал «рассмотреть» вопрос строительства ледовой переправы для автомобилей в следующую зиму. С помощью неё еду и лекарства из райцентра смогут доставлять напрямую в деревню. На новый автопешеходный мост из дерева или бетона населенному пункту, судя по реакции властей, надеяться не стоит.

«Надо сделать проектно-сметную документацию. Надо изыскать дополнительные средства на эту переправу. Но в этом году мы уже не успеваем это сделать. То есть если у нас есть пешая переправа — по ней они переходят. Транспортную в этом году мы уже сделать не успеваем. На следующий год, конечно, будем рассматривать этот вариант», — пояснил Сукманов.

Проверку по поводу проблем с транспортным обеспечением деревни начала прокуратура Костромской области. Её результаты контролирует прокурор региона Юрий Рываев.