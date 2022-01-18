Мельбурн, Австралия, , 13:16 — REGNUM Российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл представителю Словакии Алексу Молчану в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 3 часа 26 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:7 (9:11), 7:5, 6:7 (6:8).

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Сафиуллин 13 раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника четыре эйса, четыре ошибки на подаче и 3 из 8 брейков.

Во втором круге турнира Молчан сыграет с испанским теннисистом Пабло Андухаром.

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