Уфа, 18 января, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Мужчину осудили за нападение на сотрудника полиции в Башкирии. Об этом 18 января сообщает пресс-служба МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Разбитое окно

Участковый уполномоченный полиции отдела МВД РФ по городу Октябрьскому получил информацию о повреждении чужого имущества. Он прибыл на место происшествия в дом по проезду С. Лазо.

В суде было установлено, что 48-летний мужчина разбил стекло и через окно проник в чужой дом, в котором пытался найти свою сожительницу. Находившаяся в доме дочь сожительницы по телефону сообщила о случившемся хозяйке дома, а та сообщила стражам порядка.

В материалах дела указано, что прибывший полицейский начал выяснять все обстоятельства произошедшего. Во время разбирательства фигурант уголовного дела пытался скрыться, но полицейский пресек попытку побега. Тогда обвиняемый нанес удар полицейскому. Фигурант уголовного дела был задержан и доставлен в отдел полиции.

«В дальнейшем была установлена личность нападавшего. Им оказался ранее судимый житель Бакалинского района республики, находящийся под административным надзором, который к тому же, без ведома территориального органа, выехал за установленные судом пределы территории», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам нарушения неприкосновенности жилища и применения насилия в отношении представителя власти.

Октябрьский городской суд Башкирии признан 48-летнего гражданина виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на два года шесть месяцев в колонии общего режима. Помимо этого, суд удовлетворил иск полицейского, обязав осужденного выплатить компенсацию морального вреда.