Саратов, 18 января, 2022, 13:21 — ИА Регнум. В Саратовской области участились случаи нападения на медицинских работников. Данные об очередном инциденте, который произошел в Саратове вечером 17 января, проверяет следственное управление СКР по региону.

Врач скорой помощи

По размещенной в СМИ публикации, вечером 17 января мужчина, проживающий в квартире дома по улице Шелковичная в Саратове, причинил телесные повреждения врачу скорой помощи. По данному факту проводится доследственная проверка.

ИА REGNUM напоминает, 12 января медику скорой помощи нанес несколько ударов кулаком в грудь житель Саратова.

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15 января 43-летний житель поселка Новые Бурасы Саратовской области напал во время приема на фельдшера.

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