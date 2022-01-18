Минск, , 13:13 — REGNUM Белорусская оппозиция при инициированном Александром Лукашенко обсуждении проекта новой белорусской конституции «вякала», а при направлении миротворцев в Казахстан желала видеть погибших соотечественников. Об этом Лукашенко заявил 18 января своим сторонникам, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Лукашенко Kremlin.ru

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Совещание в президентском дворце посвящено итогам «всенародного обсуждения» инициированного Лукашенко проекта новой конституции. В ходе мероприятия руководитель постсоветской республики неоднократно переходил на тему политического кризиса в Казахстане.

«Я недавно говорил о миротворцах. Вы же знаете, какая главная мечта у них была в связи с нашим миротворческим контингентом — чтобы оттуда привезли хоть один цинковый гроб. Это что, оппозиция? Это враги! Хотя бы как-то скрывали свои цели», — сказал Лукашенко участникам совещания.

Отметим, ни один из представителей белорусской оппозиции не заявлял о желании видеть погибшими белорусских военнослужащих, которых Лукашенко направил в Казахстан в составе интернациональной миротворческой миссии ОДКБ. До этого Лукашенко обзывал своих политических оппонентов последними словами и обвинял их в желании «разрушить страну».

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