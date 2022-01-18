Киев, 18 января, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Дата Переяславской рады — 18 января 1654 года — всегда будет указывать на единство украинского и русского народов и открытый диалог о будущем Украины. Об этом председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук заявил 18 января по случаю годовщины исторического события.

Михаил Дерегус. Переяславская рада. 1954

Он подчеркнул, что Переяславская рада — собрание запорожских казаков, на котором было принято решение о присоединении к Русскому государству — имела огромное значение и для сохранения православия. Князья Киевской Руси вряд ли бы возразили против такого решения их потомков.

«Дата 18 января навсегда останется днём объединения, днём открытого диалога о будущем родной страны, днём единства украинского и русского народов», — говорится в заявлении Медведчука на сайте партии.

По мнению политика, сейчас украинская власть интеллектуально вырождается, она постоянно стремится переписать историю и помнить «лишь то, что удобно». Такой взгляд означает, что у России и Украины — лишь общая граница, а наследие Киевской Руси — исключительно украинское.

Именно по итогам Переяславской рады на украинскую землю пришёл мир. Русское царство выкупило Киев у Польши, но на Украине предпочитают не задумываться о том, где была бы без этого решения столица страны, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведчук спрогнозировал падение экономики Украины в 2022 году.

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