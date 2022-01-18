Волгоград, , 13:16 — REGNUM Временно ограничить движение крупногабаритного транзитного транспорта через Волгоград просит администрация. Это поможет быстрее справится с расчисткой улиц от снега, сообщили ИА REGNUM 18 января в пресс-службе мэрии.

Снегопад Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным синоптиков, в городе в течение суток ожидается мокрый снег и порывистый ветер до 14−19 м/с. Ограничение будет действовать до наступления благоприятных погодных условий, с предложением муниципалитет обратился в региональное УМВД. Временная мера призвана исключить образование транспортных заторов, а дорожно-коммунальным службам будет проще обеспечить бесперебойную работу по расчистке магистралей.

Снегопады накрыли регион с 11 января. Доставку грузов в администрации предлагают осуществлять с применением малотоннажного транспорта, а также в ночные часы.