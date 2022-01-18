Колпашевский район, Томская область, , 13:11 — REGNUM В Томской области следователи разбираются в обстоятельствах гибели трёх человек при пожаре в жилом доме. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.

Пожар в Томской области СУ СКР по Томской области

Пожар в трёхквартирном доме в селе Озёрное Колпашевского района произошёл 18 января. При тушении возгорания в помещении спасатели нашли тела двоих мужчин и женщины.

«Личности погибших установлены, ими оказались проживавший в одной из квартир дома мужчина, его сожительница, и местный житель, находившийся у них в гостях», — отметили в управлении.

К настоящему времени сотрудники СК осмотрели место происшествия, назначили ряд экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

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