Москва, , 13:11 — REGNUM Доллар 17 января попытался продолжить рост, но к концу сессии вернулся на исходные позиции, расположившись под отметкой $76 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Деньги regnum

«Сегодня, 18 января, пара доллар/рубль вернула себе восходящий импульс, который пока ограничивается зоной 76,35 руб.

Пробой этого локального барьера вернет в фокус внимания игроков апрельские максимумы, отмеченные на прошлой неделе в районе отметки 77 руб.

Отскок российской валюты был обусловлен эмоциональной позитивной реакцией рынка на сообщения о решении запада не отключать Россию от системы SWIFT.

Однако трейдеры быстро отыграли эту новость и вернулись к реальности, в которой геополитическая обстановка все еще остается напряженной.

Из-за этого фактора рубль не реагирует на многолетние максимумы по нефти и начало налогового периода в РФ.

Более того, риски для рубля усиливаются по мере восстановления доллара на международных площадках.

Индекс USD развивает откат после распродаж уже четвертую сессию подряд и почти достиг недельных максимумов, что неудивительно, учитывая скачок доходности трежерис к новым долгосрочным вершинам по мере того как инвесторы стремятся к единодушию в ожиданиях мартовского повышения ставки ФРС.

До конца дня «россиянин» рискует понести еще более глубокие потери, если доллар не утратит восходящий импульс.

Однако не исключено и движение в противоположном направлении при условии возвращения спроса на риск с возвращением площадок Уолл-стрит после длинных выходных.

Пока пара определяется с дальнейшим вектором движения, в центре внимания игроков остается отметка 76 рублей», — полагает эксперт.

Читайте также: Рублю всё труднее сопротивляться из-за геополитики