Рубль рискует понести ещё более сильные потери
Москва, 18 января, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Доллар 17 января попытался продолжить рост, но к концу сессии вернулся на исходные позиции, расположившись под отметкой $76 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
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Деньги
«Сегодня, 18 января, пара доллар/рубль вернула себе восходящий импульс, который пока ограничивается зоной 76,35 руб.
Пробой этого локального барьера вернет в фокус внимания игроков апрельские максимумы, отмеченные на прошлой неделе в районе отметки 77 руб.
Отскок российской валюты был обусловлен эмоциональной позитивной реакцией рынка на сообщения о решении запада не отключать Россию от системы SWIFT.
Однако трейдеры быстро отыграли эту новость и вернулись к реальности, в которой геополитическая обстановка все еще остается напряженной.
Из-за этого фактора рубль не реагирует на многолетние максимумы по нефти и начало налогового периода в РФ.
Более того, риски для рубля усиливаются по мере восстановления доллара на международных площадках.
Индекс USD развивает откат после распродаж уже четвертую сессию подряд и почти достиг недельных максимумов, что неудивительно, учитывая скачок доходности трежерис к новым долгосрочным вершинам по мере того как инвесторы стремятся к единодушию в ожиданиях мартовского повышения ставки ФРС.
До конца дня «россиянин» рискует понести еще более глубокие потери, если доллар не утратит восходящий импульс.
Однако не исключено и движение в противоположном направлении при условии возвращения спроса на риск с возвращением площадок Уолл-стрит после длинных выходных.
Пока пара определяется с дальнейшим вектором движения, в центре внимания игроков остается отметка 76 рублей», — полагает эксперт.
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