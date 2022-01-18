Донецк, , 13:11 — REGNUM В настоящее время ситуация вокруг Донбасса сильно напряжена, поскольку напрямую связана с геополитикой, заявил 18 января глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Денис Пушилин Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, НАТО приближается к границам России, все больше вооружения завозится на территорию Украины, со стороны США и Канады приезжают инструкторы.

«Украина стягивает к линии соприкосновения огромное количество (военной) техники и личного состава, там объявлена мобилизация добровольческих батальонов», — сказал он в эфире телеканала «Крым 24».

Он добавил, что в ДНР «к этому привыкли, но сейчас баталии идут на геополитическом полюсе уже»

«Чем должно все закончиться — тоже непонятно. Все находятся в достаточно серьезном напряжении», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина нуждается в увеличении количества вооружений.

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