Донецк, 18 января 2022, 13:11 — REGNUM В настоящее время ситуация вокруг Донбасса сильно напряжена, поскольку напрямую связана с геополитикой, заявил 18 января глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
По его словам, НАТО приближается к границам России, все больше вооружения завозится на территорию Украины, со стороны США и Канады приезжают инструкторы.
Он добавил, что в ДНР «к этому привыкли, но сейчас баталии идут на геополитическом полюсе уже»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина нуждается в увеличении количества вооружений.
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