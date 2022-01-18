Курск, , 13:09 — REGNUM В Курской области в 2021 году вертолёт санитарной авиации областной многопрофильной клинической больницы совершил 144 вылета. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

В реанимации

В состав бригады медицинского вертолёта типа «Ансат» входят врач анестезиолог-реаниматолог и медицинская сестра-анестезист. Вертолёт оказал помощь 144 пациентам. 40 из них были детьми, в том числе 12 — в возрасте до одного года.

Восемь раз к пациентам доставили врача. 30 вылетов было совершено за пределы Курской области — в Москву, Санкт-Петербург и Нижний Новгород.

В частности, на вертолёте удалось доставить из Большесолдатского района в областную больницу двоих детей, пострадавших в ДТП, а также спасти 11-летнюю девочку с ожогами из Железногорского района. Ей сделали в Железногорске операцию, а затем транспортировали в федеральный ожоговый центр Нижнего Новгорода.

За год вертолет перевёз 28 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, которым требовалась срочная помощь. Среди них были беременная женщина и две молодые матери сразу после родов.

В 2022 году служба санитарной авиации продолжит работу. Уже заключен контракт на 150 лётных часов, но при необходимости контракт могут продлить.