Казань, 18 января 2022, 13:18 — REGNUM В Татарии в предстоящие сутки сохранятся неблагоприятные метеоусловия. Ожидаются снег, местами метель, на дорогах гололедица и снежные заносы. Прогноз погоды на 19 января составлен региональным управлением Гидрометцентра.

Снежные заносы затруднили работу мусоровозов
Снежные заносы затруднили работу мусоровозов
Gpkreo.ru

Так, 19 января ожидается облачная погода, снег, местами вероятна метель с ухудшением видимости до 1−2 км. Ветер юго-западный умеренный, порывами сильный до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью опустится до 2−7 градусов ниже ноля, днем столбики термометров будут колебаться от 0 до —5 градусов. На дорогах сохранится гололедица, местами возможны снежные заносы, снежная каша.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии 18 января с 12:15 (мск) временно введено ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта на участке с 1194-го по 1375-й км федеральной автодороги М-5 «Урал». Также ограничения действуют в Оренбургской области и Башкирии.

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