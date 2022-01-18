Казань, , 13:18 — REGNUM В Татарии в предстоящие сутки сохранятся неблагоприятные метеоусловия. Ожидаются снег, местами метель, на дорогах гололедица и снежные заносы. Прогноз погоды на 19 января составлен региональным управлением Гидрометцентра.

Снежные заносы затруднили работу мусоровозов Gpkreo.ru

Так, 19 января ожидается облачная погода, снег, местами вероятна метель с ухудшением видимости до 1−2 км. Ветер юго-западный умеренный, порывами сильный до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью опустится до 2−7 градусов ниже ноля, днем столбики термометров будут колебаться от 0 до —5 градусов. На дорогах сохранится гололедица, местами возможны снежные заносы, снежная каша.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии 18 января с 12:15 (мск) временно введено ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта на участке с 1194-го по 1375-й км федеральной автодороги М-5 «Урал». Также ограничения действуют в Оренбургской области и Башкирии.

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