Париж, 18 января, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Согласно опросу французской социологической службы Elabe, менее чем за три месяца до первого тура президентских выборов во Франции почти каждый второй житель страны предсказывает победу уходящего президента Эммануэля Макрона, передает BFM TV.

Никита Устинов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Ни один другой кандидат в президенты Франции не приблизился к этому показателю.

По данным опроса, только 14% респондентов во Франции видят победу Валери Пекресс. Столько же процентов голосов получила Марин Ле Пен. Затем 6% французов видят Эрика Земмура на посту главы государства, а 5% — Жан-Люка Меланшона. Все остальные кандидаты находятся ниже отметки в 3%.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты Франции Эрик Земмур заявил, что «абсолютно не сожалеет» о своих высказываниях в отношении несовершеннолетних мигрантов.