* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 13:08 — REGNUM Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Гор после недавнего землетрясения и дождей объявили в качестве последнего предупреждения о том, что минарет Джам находится на грани полного обрушения.

Фрагмент Джамского минарета david adamec

Абдулхай Заим, начальник отдела информации и культуры провинции Гор, сообщил «8 Собх», что минарет серьёзно повредило недавнее землетрясение, затронувшее провинции Бадгис, Герат и Гор. В результате сейсмособытия минарет сильно накренился, и, если срочно не принять меры, он полностью обрушится.

Заим сказал, что из-за дождей и наводнений вода подмывает фундамент минарета. По его словам, сегодня объект оказался в зоне наводнения.

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Раскритиковав ЮНЕСКО, Заим сказал, что организация должна работать над этим вопросом, учитывая её приверженность защите мирового культурного наследия. Он добавил, что два миллиона долларов, которые ЮНЕСКО планировала использовать на ремонт и обслуживание минарета, так и не были выделены.

Местный представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подчеркнул, что без немедленного вмешательства минарет полностью рухнет этой зимой в результате дождей и наводнений.

Он заявил, что местная администрация талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Горе не в состоянии предотвратить обрушение минарета, и что специалисты ЮНЕСКО должны быть отправлены в этот район как можно скорее.

Ранее министерство информации и культуры заявляло во время правления Ашрафа Гани, что ЮНЕСКО выделила 2 миллиона долларов на укрепление минарета и его защиту от наводнений.

Ранее газета «8 Собх» пыталась добиться ответа от чиновников министерства информации и культуры, особенно бывших его руководителей, никто из них не согласился говорить о своей неприглядной роли в охране минарета.