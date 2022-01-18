Тбилиси, 18 января, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Значительный рост числа выявленных случаев заражения коронавирусом, который начался в Грузии, не повлек за собой роста нагрузки на систему здравоохранения страны. Об этом 18 января заявила замглавы минздрава республики Тамар Габуния в ходе брифинга.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Она прокомментировала «рекордное» число выявленных носителей SARS-CoV-2. За последние сутки их было 7521, чего ранее не наблюдалось в стране ещё ни разу.

«Сегодня зафиксировано более семи тысяч случаев, что определённо вызвано эффектом вторника из-за проведения небольшого количества тестов в субботу и воскресенье», — заявила Габуния.

Заместитель министра также сообщила, что в ковид-госпиталях разместили 4 431 пациента. Ещё примерно столько же коек остаются свободными. Габуния добавила, что распространившийся штамм «Омикрон» редко приводит к тяжёлым последствиям, из 1,2 подтвержденных случаев только 14 человек пришлось отправлять пациентов в госпиталь.

Также замглавы минздрава сообщила, что «Омикрон» чаще всего выявляют у тек, кто дважды или трижды привился.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января в Грузии был зафиксирован «рекорд» по числу выявленных случаев заражения SARS-CoV-2. За сутки выявили 7 521 такой случай. При этом в стране начало снижаться число умерших пациентов с COVID-19.