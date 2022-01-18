Абу-Даби, 18 января, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён, сопровождающий главу государства в турне по странам Ближнего Востока, посетил 17 января базу южнокорейского подразделения спецназа Akh Unit, сообщает KBS.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

В ходе встречи министр заявил, что патриотизм и боевой дух южнокорейских военнослужащих символизируют силу армии, и их служба во многом способствует развитию дружеских отношений между Сеулом и Абу-Даби.

В свою очередь командир подразделения ответил, что солдаты сделают всё возможное, чтобы выполнить возложенные на них обязанности.

Напомним, что южнокорейские военнослужащие дислоцируются в ОАЭ с 2011 года. Они обучают военнослужащих стран Персидского залива и защищают находящихся там соотечественников в чрезвычайных ситуациях.