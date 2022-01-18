Токио, 18 января, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В мире продано уже более 8 млн копий ролевой игры Monster Hunter Rise. Об этом 18 января японский издатель и разработчик Capcom сообщил на своём сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM Monster Hinter Rise

Известный аналитик и инсайдер Daniel Ahmad отметил в Twitter, что ещё в октябре 2021 года Capcom объявила, что продала 7,5 млн копий игры. Он добавил, что отметки в 8 млн копий Monster Hunter Rise достигла через пять дней после релиза в Steam.

https://twitter.com/ZhugeEX/status/1483246004564643840

Напомним, по состоянию на сентябрь 2021 года в мире было продано более 78 млн копий игр серии Monster Hunter. Monster Hunter Rise вышла на портативной консоли Nintendo Switch 17 сентября 2020 года, релиз на ПК состоялся 12 января 2022-го.