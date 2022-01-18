18 января 2022 | Время чтения 7 мин

Наталия Николаева, , 13:20 — REGNUM В Чувашии общественный резонанс вызвала массовая гибель рыбы в сердце республики — в Чебоксарском заливе, который считается визитной карточкой города. В лунках можно увидеть брюхом кверху стаи мальков и рыб покрупнее, которые становятся лёгкой добычей птиц. И это происходит «под окнами» многоэтажного здания Дома правительства, из которых, как полушутя-полусерьёзно отмечают пользователи, «можно даже рыбачить». В соцсетях также полагают, что залив «тухнет вместе с рыбой».

Чебоксары Иван Шилов © ИА REGNUM

Данную проблему, которая носит «ежегодный характер», связывают не только с недостатком кислорода, но и в целом с состоянием залива, который каждый год покрывается зелёным «ковром» водорослей и источает зловоние. В социальных сетях чебоксарцы оставляют возмущённые отзывы, отмечая, что «нынче ситуация зашкаливает». В продолжение темы жители других районов обращают внимание на Суру, где рыбаки также порой регистрируют мор рыбы.

«Кислорода критически мало»

В настоящее время известно о реакции министерства природных ресурсов Чувашии, которое фактически публично взяло ответственность за всех и приняло на себя огонь критики. В ведомстве выразили «озабоченность в связи со сложившейся ситуацией — гибелью рыб в акватории Чебоксарского залива». И сообщают, что в начале января в Чебоксарскую межрайонную природоохранную прокуратуру обратились «неравнодушные граждане» и была проведена выездная проверка.

«Отобраны пробы воды на предмет наличия загрязняющих веществ. Установлено, что кислорода в воде критически мало для выживания рыбы», — говорят в республиканском ведомстве.

15 января чиновники сообщили, что на расстоянии 100 метров от берега глубина воды составляет порядка 30−40 сантиметров, а кислорода в воде — 0,4 мг/л, что «критически мало для выживания рыбы» (по нормативам кислорода должно быть 4 мг/л).

«В майне, которая образовалась из-за водотока недалеко от пешеходного моста, ведущего к монументу Матери-Покровительницы, кислород в воде составил 6,4 мг/л, это превышение на 2,4 мг/л от норматива. В связи с тем, что создалась благоприятная ситуация, рыба скопилась вся там. На поверхности не было обнаружено разлива ГСМ, посторонние запахи также отсутствовали. Вода чистая, прозрачная», — говорится в релизе.

Рыба скапливается в лунках Cap.ru

Ещё один выезд на Чебоксарский залив состоялся 16 января, но теперь состав делегации был внушительный: в неё вошли представители минприроды, центра лабораторного анализа и технических измерений по Чувашии, Росприроднадзора, Росрыболовства и экологи. Уточняется, что взяты пробы воды в двух местах, пробурили дополнительные лунки, обследовали полынью и составили акт. Подсчитывается нанесённый ущерб.

«Сооружение Чебоксарского залива находится в муниципальной собственности города Чебоксары и обслуживается АО «Инженерная защита», не минприроды Чувашии. Ведомство обеспокоено тем, что с учётом ежегодного характера такого инцидента, связанного с низким уровнем воды, обслуживающей организацией не было предпринято соответствующих мер», — говорят республиканские чиновники.

В министерстве природных ресурсов Чувашии 17 января проинформировали, что по факту гибели рыбы отделом государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Чувашии Средневолжского территориального управления Росрыболовства проводится административное расследование.

«По результатам будут установлены виновные лица и причина гибели рыбы. Администрации города Чебоксары рекомендовано провести организационно-хозяйственные мероприятия, прорубить майны (проруби)», — говорится в релизе.

Почему «рыба задыхается»

В минприроды Чувашии приводят мнение доцента кафедры природопользования и геоэкологии Чувашского государственного университета Андрея Миронова. По его словам, несколько лет залив «не заполняется больше чем на два метра», в результате «много мелководий», а летом появляется «бурная водная растительность»:

«Это всё разлагается, потребляя растворённый в воде кислород. Водообмена на заливе нет, а в зимний период водоём покрывается ледовым покровом, что и приводит, соответственно, к минимальным концентрациям растворенного кислорода. Проблема усугубилась ещё и тем, что уже давно уровень воды в заливе очень низкий, растворенного кислорода в таком объёме меньше, вот рыба и задыхается, в первую очередь более крупная».

Чебоксарский залив © ИА REGNUM

В качестве временной меры доцент вуза предложил прорубить дополнительно майны или лунки. И отметил, что «ситуацию можно улучшить за счёт повышения уровня воды в Чебоксарском заливе».

Визитная карточка Чебоксар «в болото превращается»?

Ситуация с гибелью рыбы вызвала бурные обсуждения в социальных сетях. Пользователи также недоумевают, почему «отдувается за всех минприроды Чувашии», а не мэрия Чебоксар, не надзорные ведомства.

«Начальство города только с QR-кодами носится и не пускает людей в ТРЦ (больно надо). Ни снег не вывозят, ни заливом не занимаются», — считает Alexandr.

«Каждый год повторяется одно и то же. Но нынче вообще зашкаливает. Только сегодня был на этом месте, это какой-то ужас», — пишет Владимир А.

«Все отписались, и что дальше? Делайте что-то! Такой водоём в болото превратили. Летом всё гниёт, вода цветёт, всё травой заросло. Вонь невыносимая, а ведь залив — визитная карточка города», — напоминает чиновникам всех уровней Александр О.

«Залив не то чтобы зарастает, он уже полностью зарос травой, и чтобы не видеть этого, надо быть просто слепым. Это уже не залив, а большое болото с присущим ему зловонием», — солидарен NFS.

«Чебоксарский залив тухнет вместе с рыбой», — согласен Вячеслав И.

«Говоря простыми словами, залив запустили. Летом залив зарастает растениями (не цветёт, а именно зарастает), стоит запах гниения. Зимой рыба дохнет в силу вышеназванных причин. Раньше хвалились Чебоксарским заливом, а скоро и хвалиться будет нечем», — прогнозирует худшее Коля Ф.

«Пока они решение принимают и в сотый раз проверяют, вся рыба сдохнет без кислорода», — возмущается Ольга С.

«Не гибелью рыб они там обеспокоены. А тем, что если не отреагируют, получат по шапке. Теперь актами пятую точку прикрывают… Действовать надо было до возникновения данной проблемы, если это всё повторяется ежегодно», — пишет Vodevil-800.

В Чебоксарах: вид на залив из окон Дома правительства Чувашии © ИА REGNUM

Некоторые пользователи отметили, что «каждый год повторяется ситуация, а никто не чешется и не делает выводов». И появилось несколько критических откликов о вырубке лунок: один из комментаторов, представившись рыбаком, отметил, что «сейчас лунки затягивает уже через час» — есть те, кто его поддержал, сравнив такое решение с «борьбой с ветряными мельницами».

Кто-то предложил купить установку аэрации, подсчитав, что зарплаты министра на это хватит. Некоторые выступают за поднятие уровня воды, а отдельные пользователи не исключают, что «в воду сливают отравляющие вещества».

«В прошлом году замора не было! Был проток воды, которую насосами закачивают в залив с Волги. Вся рыба хорошо перезимовала. Последний замор был в 2016 году, когда так же спустили воду. Тогда связали это со строительством Московского моста», — пишет Сергей А.

«Залив начал тухнуть ровно после того, как строили Московский мост и уровень воды из-за этого держали ниже плинтуса (на протяжении двух лет и летом, и зимой!), для рабочей техники внизу моста. Из-за этого в жару очень активно размножились водоросли и прочие камышовые. По уму, после возведения моста нужно было почистить и дно полностью, но нет, никто не думал и никто не хотел связываться», — высказывает мнение ExPeRt.

Чебоксары, набережная Cap.ru

Коснулись также ситуации на Суре.

«А сколько в Суре душится этой рыбы!!!» — оставляет эмоциональную реплику Douglas.

Тут же высказано мнение, что причиной гибели рыбы на Суре может являться слив промышленных стоков или нечистот.

«В 2020 году рыбаки в районе Алатырского района снимали видео, где прорубили прорубь, и оттуда всплывала мёртвая рыба — отправили по всем инстанциям, но эффекта ноль. Зато если ты весной поехал на рыбалку, тут же прискачут инспекторы крючки считать и мерить, не слишком ли близко машина к берегу стоит», — рассказывает Евгений А.