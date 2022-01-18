Наталия Николаева, 18 января 2022, 13:20 — REGNUM В Чувашии общественный резонанс вызвала массовая гибель рыбы в сердце республики — в Чебоксарском заливе, который считается визитной карточкой города. В лунках можно увидеть брюхом кверху стаи мальков и рыб покрупнее, которые становятся лёгкой добычей птиц. И это происходит «под окнами» многоэтажного здания Дома правительства, из которых, как полушутя-полусерьёзно отмечают пользователи, «можно даже рыбачить». В соцсетях также полагают, что залив «тухнет вместе с рыбой».
Данную проблему, которая носит «ежегодный характер», связывают не только с недостатком кислорода, но и в целом с состоянием залива, который каждый год покрывается зелёным «ковром» водорослей и источает зловоние. В социальных сетях чебоксарцы оставляют возмущённые отзывы, отмечая, что «нынче ситуация зашкаливает». В продолжение темы жители других районов обращают внимание на Суру, где рыбаки также порой регистрируют мор рыбы.
«Кислорода критически мало»
В настоящее время известно о реакции министерства природных ресурсов Чувашии, которое фактически публично взяло ответственность за всех и приняло на себя огонь критики. В ведомстве выразили «озабоченность в связи со сложившейся ситуацией — гибелью рыб в акватории Чебоксарского залива». И сообщают, что в начале января в Чебоксарскую межрайонную природоохранную прокуратуру обратились «неравнодушные граждане» и была проведена выездная проверка.
15 января чиновники сообщили, что на расстоянии 100 метров от берега глубина воды составляет порядка 30−40 сантиметров, а кислорода в воде — 0,4 мг/л, что «критически мало для выживания рыбы» (по нормативам кислорода должно быть 4 мг/л).
Ещё один выезд на Чебоксарский залив состоялся 16 января, но теперь состав делегации был внушительный: в неё вошли представители минприроды, центра лабораторного анализа и технических измерений по Чувашии, Росприроднадзора, Росрыболовства и экологи. Уточняется, что взяты пробы воды в двух местах, пробурили дополнительные лунки, обследовали полынью и составили акт. Подсчитывается нанесённый ущерб.
Минприроды Чувашии: водохранилище (Чебоксарский залив) решением суда признано водным объектом федерального значения, установлена вторая рыбохозяйственная категория, указанный водный объект подлежит федеральному государственному экологическому контролю (надзору).
В министерстве природных ресурсов Чувашии 17 января проинформировали, что по факту гибели рыбы отделом государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Чувашии Средневолжского территориального управления Росрыболовства проводится административное расследование.
Почему «рыба задыхается»
В минприроды Чувашии приводят мнение доцента кафедры природопользования и геоэкологии Чувашского государственного университета Андрея Миронова. По его словам, несколько лет залив «не заполняется больше чем на два метра», в результате «много мелководий», а летом появляется «бурная водная растительность»:
В качестве временной меры доцент вуза предложил прорубить дополнительно майны или лунки. И отметил, что «ситуацию можно улучшить за счёт повышения уровня воды в Чебоксарском заливе».
Визитная карточка Чебоксар «в болото превращается»?
Ситуация с гибелью рыбы вызвала бурные обсуждения в социальных сетях. Пользователи также недоумевают, почему «отдувается за всех минприроды Чувашии», а не мэрия Чебоксар, не надзорные ведомства.
Некоторые пользователи отметили, что «каждый год повторяется ситуация, а никто не чешется и не делает выводов». И появилось несколько критических откликов о вырубке лунок: один из комментаторов, представившись рыбаком, отметил, что «сейчас лунки затягивает уже через час» — есть те, кто его поддержал, сравнив такое решение с «борьбой с ветряными мельницами».
Кто-то предложил купить установку аэрации, подсчитав, что зарплаты министра на это хватит. Некоторые выступают за поднятие уровня воды, а отдельные пользователи не исключают, что «в воду сливают отравляющие вещества».
Коснулись также ситуации на Суре.
Тут же высказано мнение, что причиной гибели рыбы на Суре может являться слив промышленных стоков или нечистот.