Москва, , 13:01 — REGNUM В Москве 18 января 1825 года состоялось торжественное открытие нового Большого Петровского театра, который затем стал Императорским Большим театром, потом Большим Государственным театром СССР и теперь является Большим театром России.

Большой театр Дарья Антонова © ИА REGNUM

В день открытия в Петровском театре исполняли пролог «Торжество муз» в стихах М. Дмитриева, с хорами и танцами на музыку А. Алябьева, А. Верстовского и Ф. Шольца, который был написан специально по этому случаю.

Балетный дивертисмент был поставлен знаменитой танцовщицей Фелицатой Гюллень-Сор, которая за два года до открытия театра был приглашена из Франции.

Несмотря на то, что новый театр был действительно очень большим, вместить всех желающих он не мог и потому исходя из важности момента и снисходя к переживаниям не попавших на открытие театра зрителей, триумфальное представление было полностью повторено на следующий день.

При этом новый театр, который оказался больше тогдашнего столичного санкт-петербургского Большого Каменного театра, отличался монументальным величием, соразмерностью пропорций, гармонией архитектурных форм и богатством внутреннего убранства.

Отметим, здание Большого Петровского театра постигла та же участь, что и его предшественников — Петровского и Арбатского театров, он сгорел 11 марта 1853 года и возродился 20 августа 1856 уже как Императорский Большой театр.