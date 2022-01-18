Москва, 5 апреля, 2023, 17:29 — ИА Регнум. Новые российские регионы нужно как можно быстрее интегрировать в правовое пространство страны, заявил 5 апреля президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Новые регионы на карте России по итогам референдума.

«Задача — сделать всё, чтобы как можно быстрее интегрировать эти исторически российские земли Донбасса, Новороссии в экономическое, правовое, образовательное пространство нашей страны», — заявил он.

Глава государства заявил, что уже сейчас идёт активное восстановление в новых регионах дорог, жилья, объектов образования, здравоохранения, культуры. Начинают работать промышленные и сельскохозяйственные предприятия. В новых регионах появляются рабочие места, их жители регулярно получают пенсии и социальные пособия. Также запущен механизм льготной ипотеки под два процента.

Встреча Путина с членами Совбеза посвящена безопасности в новых регионах России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Главы этих субъектов лично присутствуют на заседании.

Четыре новых региона вошли в состав России в конце сентября 2022 года по итогам референдумов. Президент России в феврале на заседании АСИ сказал о необходимости вывести жизненный уровень в этих субъектах на общероссийские показатели.