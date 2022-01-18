Москва, , 13:09 — REGNUM Из-за возможной нехватки сил региональных группировок Россия и Белоруссия проведут проверку сил реагирования Союзного государства с привлечением всего военного потенциала стран, сообщил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на брифинге для иностранных военных атташе. Об этом передает корреспондент ИА REGNUM.

Россия и Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Может сложиться такая обстановка, когда сил и средств региональной группировки будет недостаточно для гарантированного обеспечения безопасности Союзного государства, и мы должны быть готовы к её усилению. Совместно с белорусской стороной достигнуто понимание того, что для общей защиты необходимо будет привлечь весь потенциал военной организации государства», — сказал Фомин.

Фомин подчеркнул, что в связи с этим к предстоящей проверки на территории Белоруссии от РФ привлекаются подразделения Восточного военного округа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что учения «Союзная решимость — 2022» с участием военных России и Белоруссии состоятся с 10 по 20 февраля. В рамках совместных учений в Белоруссию отправят 12 самолётов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».

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