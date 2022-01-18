Дело о растрате 20 млн руб. на Воронежском авиазаводе снова отправили в суд
Воронеж, 18 января, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Уголовное дело о растрате более 20 млн рублей бывшим руководством ОАО «Воронежское самолётостроительное общество» и 3АО «Воронежский сервисный центр станкостроения» вновь направлено в Левобережный районный суд Воронежа. Решение по требованию прокурора приняла 17 января судебная коллегия по уголовным делам Воронежского областного суда, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов.
В ноябре 2021 года Левобережный районный суд вынес постановление о возвращении уголовного дела, возбуждённого по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере») в отношении бывших руководителей ОАО «Воронежское акционерное самолётостроительное общество» и 3АО «Воронежский сервисный центр станкостроения», Воронежскому прокурору по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах. Причиной возвращения дела прокурору суд обозначил нарушения уголовно-процессуального законодательства в обвинительном заключении.
Воронежская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах с решение районного суда не согласилась и обжаловала его.
Как сообщало ИА REGNUM, трое бывших руководителей Воронежского авиазавода и сервисного центра станкостроения обвиняются следствием в растрате более 20 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено ещё в 2016 году, в 2019 году оно было направлено в суд, причем рассмотрение дела началось лишь в 2020 году.