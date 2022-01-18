Воронеж, 18 января, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Уголовное дело о растрате более 20 млн рублей бывшим руководством ОАО «Воронежское самолётостроительное общество» и 3АО «Воронежский сервисный центр станкостроения» вновь направлено в Левобережный районный суд Воронежа. Решение по требованию прокурора приняла 17 января судебная коллегия по уголовным делам Воронежского областного суда, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В ноябре 2021 года Левобережный районный суд вынес постановление о возвращении уголовного дела, возбуждённого по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере») в отношении бывших руководителей ОАО «Воронежское акционерное самолётостроительное общество» и 3АО «Воронежский сервисный центр станкостроения», Воронежскому прокурору по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах. Причиной возвращения дела прокурору суд обозначил нарушения уголовно-процессуального законодательства в обвинительном заключении.

Воронежская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах с решение районного суда не согласилась и обжаловала его.

«Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Воронежского областного суда от 17 января 2022 года требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Постановление о возвращении уголовного дела прокурору отменено. Дело направлено на новое рассмотрение в Левобережный районный суд г. Воронежа в ином составе», — уточнил представитель прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, трое бывших руководителей Воронежского авиазавода и сервисного центра станкостроения обвиняются следствием в растрате более 20 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено ещё в 2016 году, в 2019 году оно было направлено в суд, причем рассмотрение дела началось лишь в 2020 году.