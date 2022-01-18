Москва, 18 января, 2022, 12:56 — ИА Регнум. В трёх московских аэропортах отменили и задержали 48 авиарейсов, сообщает 18 января сервис «Яндекс.Расписания».

Зал ожидания

По данным на 12:52, во «Внуково» задержано девять рейсов, один отменён, в «Домодедово» девять рейсов задержано. Наиболее сложной ситуация оказалась в «Шереметьево», где задержано семь рейсов, а отменено 22 рейса. Данные для сервиса предоставлены аэропортами.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние сутки в Московском регионе шёл сильный снегопад, в результате чего сильно ухудшилась видимость. После 15:00 снег, согласно прогнозам синоптиков, прекратится.