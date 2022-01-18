Пекин, , 12:56 — REGNUM Опасения некоторых стран по поводу возможных хакерских атак на смартфоны и компьютеры в период проведения зимней Олимпиады в Пекине беспочвенны. Об этом 18 января заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.

Хакер

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Дипломат подчеркнул, что китайские власти гарантируют безопасность во время Игр.

«Некоторые страны испытывают беспокойство по поводу сетевой безопасности [на Олимпиаде в Пекине], их подозрения абсолютно не обоснованы», — цитирует ТАСС представителя китайского внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее Олимпийский комитет Нидерландов призвал спортсменов национальной команды не брать с собой мобильные телефоны и ноутбуки на Олимпиаду в Пекин. В комитете пояснили, что Китай может осуществлять слежку за устройствами во время Игр. Аналогичные рекмондации получили олимпийцы из Великобритании, Австралии и США.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил о том, что Россия располагает информацией о кампании Соединённых Штатов и их союзников «по агрессивному и злонамеренному вмешательству в процесс подготовки пекинской Олимпиады».

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.