18 января 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что отряд сил специального назначения министерства обороны Канады направлен на Украину из-за ситуации на российско-украинской границе.

Мирослава Романенко, , 13:19 — REGNUM Отряд сил специального назначения министерства обороны Канады направлен на Украину из-за ситуации на российско-украинской границе. Об этом 17 января сообщил телеканал Global News со ссылкой на свои источники. По информации журналистов, канадские военные должны помочь разработке плана по эвакуации из страны своих дипломатов в случае обострения обстановки.

Русские идут! Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах Klymenko Time и «Новое издание», а также на странице издания «Страна.UA» и канала 112.ua в социальной сети Facebook.

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«Напоминает Афганистан», — отреагировал Andrey.

«Ну это скорее показатель того, что никто никуда вторгаться не собирается пока. Просто показуха», — выразил свое мнение один из комментирующих.

«Для ещё большего роста напряжённости?» — задался вопросом Константин А.

«Вы не подумайте, что они едут за Украину воевать! Просто послали на случай, если тикать диппредставительству придётся», — подчеркнул MR.

«Надо ещё шотландских разведчиков с волынками и в килтах. А то клоунады мало как-то», — с сарказмом добавил Viktor.

«Часть канадской диаспоры наконец-то вернулась на родину?» — шутит Ruslan Z.

Канадские солдаты U.S. Navy

«Россия пусть отправит свой спецназ на Кубу», — иронизирует Tom Fisher.

«Войной запахло. Подливают масло в огонь…» — пишет Олег.

«Мда, как там говорили… про Казахстан: интервенция? А это не интервенция?» — задался вопросом «Сусло».

"Под любым предлогом сюда посылают… солдат. Сразу пусть дипломатов забирают и бегом домой», — отреагировала Наталья А.

«Уже давно понятно, что Украина есть полигон для выяснения отношений РФ и США…» — пишет Галина К.

«Проходной двор какой-то», — добавил Станислав М.

«Задний двор России» — по определению бритиш», — ответил Станиславу М. Виталий М.

«А они все так себя напугали, что спецназ нужен не воевать, а эвакуировать своих», — смеется «Знакомый Однокашник».

«Искусство драпать!» — написал Никита Е.

«Что, заранее бегство планируют? Сами разжигают, бегут потом как крысы», — пишет Юлия М.

Посольство Канады на Украине (сс) Wadco2

«Картинка для Путина!?» — спросил Аlexandre М.

«Туристы», — смеется Сергей Е.

«Так заврались, что и сами поверили», — отреагировала Татьяна В.

«Другими словами, грузчики для посольства на случай эвакуации. Обнадежили камрады», — подытожил Виктор О.

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