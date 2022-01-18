Мирослава Романенко, 18 января 2022, 13:19 — REGNUM Отряд сил специального назначения министерства обороны Канады направлен на Украину из-за ситуации на российско-украинской границе. Об этом 17 января сообщил телеканал Global News со ссылкой на свои источники. По информации журналистов, канадские военные должны помочь разработке плана по эвакуации из страны своих дипломатов в случае обострения обстановки.
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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах Klymenko Time и «Новое издание», а также на странице издания «Страна.UA» и канала 112.ua в социальной сети Facebook.
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«Напоминает Афганистан», — отреагировал Andrey.
«Ну это скорее показатель того, что никто никуда вторгаться не собирается пока. Просто показуха», — выразил свое мнение один из комментирующих.
«Для ещё большего роста напряжённости?» — задался вопросом Константин А.
«Вы не подумайте, что они едут за Украину воевать! Просто послали на случай, если тикать диппредставительству придётся», — подчеркнул MR.
«Надо ещё шотландских разведчиков с волынками и в килтах. А то клоунады мало как-то», — с сарказмом добавил Viktor.
«Часть канадской диаспоры наконец-то вернулась на родину?» — шутит Ruslan Z.
«Россия пусть отправит свой спецназ на Кубу», — иронизирует Tom Fisher.
«Войной запахло. Подливают масло в огонь…» — пишет Олег.
«Мда, как там говорили… про Казахстан: интервенция? А это не интервенция?» — задался вопросом «Сусло».
"Под любым предлогом сюда посылают… солдат. Сразу пусть дипломатов забирают и бегом домой», — отреагировала Наталья А.
«Уже давно понятно, что Украина есть полигон для выяснения отношений РФ и США…» — пишет Галина К.
«Проходной двор какой-то», — добавил Станислав М.
«Задний двор России» — по определению бритиш», — ответил Станиславу М. Виталий М.
«А они все так себя напугали, что спецназ нужен не воевать, а эвакуировать своих», — смеется «Знакомый Однокашник».
«Искусство драпать!» — написал Никита Е.
«Что, заранее бегство планируют? Сами разжигают, бегут потом как крысы», — пишет Юлия М.
«Картинка для Путина!?» — спросил Аlexandre М.
«Туристы», — смеется Сергей Е.
«Так заврались, что и сами поверили», — отреагировала Татьяна В.
«Другими словами, грузчики для посольства на случай эвакуации. Обнадежили камрады», — подытожил Виктор О.
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