Санкт-Петербург, , 13:04 — REGNUM В рамках создания единого информационно-расчетного центра в Санкт-Петербурге жители смогут оплачивать все коммунальные счета по единой квитанции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Счет за ЖКХ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Создание единого информационно-расчетного центра значительно упростит расчеты по всем коммунальным платежам. Петербуржцы будут получать одну платежку — за электричество, жилье и коммунальные услуги, капремонт. Услуги будет оплачивать проще. Это удобно и для управляющих компаний, и для ресурсоснабжающих организаций», — сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Теперь «ЕИРЦ СПб» будет выполнять функцию единого расчетного центра. К обслуживающей компании на базе АО «ЕИРЦ Петроэлектросбыт», рассылающей счета за электроэнергию и капремонт, присоединили АО «ВЦКП «Жилищное хозяйство», которое обслуживает около 70% жилищного фонда Петербурга, рассылая счета за жильё и коммунальные услуги.

Такая перемена будет способствовать формированию комфортной среды для потребителей, уверены власти. Местные жители смогут узнать о всех начислениях в единой квитанции для оплаты счетов. Также потребители смогут получить консультацию по всем начислениям в «режиме одного окна».

«Уверен, что наши начинания дадут хороший результат, и жителям города будет удобно производить расчеты. Хочу также обратить внимание, что новая система оплаты должна быть понятной жителям. Необходимо своевременно провести разъяснительную работу», — отметил Александр Беглов.

Напомним, АО «Единый информационно-расчетный центр Петроэлектросбыт», был организован путем выделения из АО «Петроэлектросбыт» в декабре 2020 года. Компания является поставщиком электроэнергии.

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