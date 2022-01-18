Москва, , 12:53 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал воздержаться от покупки долларов и евро, передает корреспондент ИА REGNUM 18 января.

Владимир Жириновский Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Умные люди сейчас не должны покупать доллары и евро — рубли покупайте! Потом некому будет принимать от вас евро и доллары, ибо Америка откажется от доллара, и Евросоюз будет распущен и НАТО», — заявил Жириновский.

В целом он видит блестящие перспективы вокруг ситуации Россия-США и НАТО и проблем на Украине.

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