Уфа, 18 января 2022, 12:54 — REGNUM Школьный автобус застрял на заснеженной дороге в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
Днем 18 января спасатели Чекмагушевского района получили информацию о том, что между населенными пунктами Киндеркулево и Урняк на заснеженной дороге застрял школьный автобус с 17-ю детьми и двумя взрослыми.
Также сообщается, что на дороге от деревни Малиновка до деревни Аксаково Белебеевского района также в нежный плен попал рейсовый автобус с пассажирами и несколько автомашин. Дорожные рабочие оперативно расчистили дорогу. Автомобили и автобус продолжили движение.
К счастью никто не пострадал.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии на трассе ограничили движение для некоторых транспортных средств.