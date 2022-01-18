Уфа, 18 января, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Школьный автобус застрял на заснеженной дороге в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Facebook.com/georoad.ge Уборка снега на трассе Боржоми — Бакуриани — Ахалкалаки

Днем 18 января спасатели Чекмагушевского района получили информацию о том, что между населенными пунктами Киндеркулево и Урняк на заснеженной дороге застрял школьный автобус с 17-ю детьми и двумя взрослыми.

Также сообщается, что на дороге от деревни Малиновка до деревни Аксаково Белебеевского района также в нежный плен попал рейсовый автобус с пассажирами и несколько автомашин. Дорожные рабочие оперативно расчистили дорогу. Автомобили и автобус продолжили движение.

К счастью никто не пострадал.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии на трассе ограничили движение для некоторых транспортных средств.