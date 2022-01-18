Москва, 18 января, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Россия дождётся письменного ответа НАТО на предложения о нерасширении альянса на восток, но вряд ли будет им удовлетворена. Об этом 18 января заявил дипломат, генеральный секретарь Конференции по разоружению в 2000-е годы Сергей Орджоникидзе на телеканале «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

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"Я думаю, дождёмся. Но я сомневаюсь, что ответ будет тот, который нас устраивает», — заявил Орджоникидзе.

«Я думаю, что американский отзыв будет чем-то похожим на то, что они будут готовы вести переговоры вокруг тематики ДРСМД (договор о ракетах средней и меньшей дальности). И второй аспект, который можно ожидать — это какой-то реакции о предотвращении инцидентов в воздухе и на море между военными судами», — указал он.

По его словам, Россию это, безусловно, не устроит.

«Прежде всего нас интересует вопрос нерасширения НАТО и неприближения к нашим границам», — подчеркнул Орджоникидзе.