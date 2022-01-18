Даллас, США, 18 января, 2022, 12:51 — ИА Регнум. «Даллас Маверикс» одержал победу над «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 104:102.

Javier Mendia García Лука Дончич

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, на счету которого 34 очка. В составе «Далласа» защитник Лука Дончич сделал трипл-дабл из 20 очков, 11 подборов и 12 результативных передач.

«Даллас» одержал 19-ю победу в 44 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице НБА. «Оклахома» потерпела 29-е поражение в 43 играх и идёт на 27-м месте.

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