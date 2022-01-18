Чебоксары, , 12:50 — REGNUM В Чувашии проводится административное расследование в связи с гибелью рыбы в акватории Чебоксарского залива. Об этом сообщает республиканское министерство природных ресурсов и экологии по итогам межведомственного совещания.

В минприроды отмечают, что в ходе обсуждения происшествия администрации города Чебоксары рекомендовано провести «организационно-хозяйственные мероприятия, прорубить майны».

В ведомстве также информируют, что по факту гибели рыбы отделом государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Чувашии Средневолжского управления Росрыболовства проводится административное расследование.

«По результатам будут установлены виновные лица и причина гибели рыбы», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января в местах, где Чебоксарский залив не покрылся льдом, начала массово скапливаться и гибнуть рыба. На это обратили внимание жители города, подняв тревогу и обратившись в природоохранную прокуратуру. В минприроды Чувашии заявили, что «кислорода в воде критически мало для выживания рыбы».

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