Казань, 18 января, 2022, 13:01 — ИА Регнум. В Татарии 18 января с 12:15 (мск) временно введено ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта на участке с 1194-го по 1375-й км федеральной автодороги М-5 «Урал». Также ограничения действуют в Оренбургской области и Башкирии, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Приуралье».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Метель

Движение автотранспорта ограничено в связи с низовой метелью и обильным снегопадом. Для обработки и очистки проезжей части на всех направлениях задействовано 211 единиц дорожной техники, из них в Башкирии и Татарии — 101, еще 110 — в Оренбургской области.

На круглосуточный режим работы перешла дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Приуралье».

ИА REGNUM ранее сообщало, 18 января на федеральной трассе А-298 дороги Р-208 «Тамбов-Пенза-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки» в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (сильная метель) на территории Казахстана.

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