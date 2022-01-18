Улан-Удэ, , 12:49 — REGNUM Семь районов Бурятии подали заявку на проведение крещенских купаний. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, решение об открытии купелей принимают главы местных администраций.

Крещенские купания ГУ МЧС по Бурятии

В утверждённых местах начались ледорубные работы для оборудования купелей. Также здесь огораживаются места стоянки автомобилей.

«Установка палаток для переодевания и обогрева посетителей пока остается под вопросом в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции», — добавили в ведомстве.

Напомним, что в столице республики Улан-Удэ «коронавирусным» оперштабом принято решение отказаться от купаний. В городе усложняется эпидемиологическая ситуация, ранее было выявлено четыре случая заражения штаммом «Омикрон».

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