Москва, 18 января, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Хранить сбережения или их часть выгодно в долларах, убеждены 46% жителей России, в евро — 44%, в рублях — 41%. Об этом свидетельствуют данные опроса рекрутингового агентства Superjob.ru.

Доллар — евро

Чем старше граждане, тем больше они доверяют рублю и меньше доллару. Рубль и доллар назвали лучшей валютой для хранения одинаково число опрошенных — по 23%. За хранение средств в евро выступают в 1,5 раза реже (14%).

Люди до 34 лет больше всего уверены в лидирующих позициях доллара (30%), среди граждан старше 45 лет больше сторонников рубля (25%). Трудящиеся с заработком от 80 тыс. руб. в месяц считают лучшими валютами для сбережений доллар (26%) и евро (19%).

Опрос проведён 9—17 января 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 348 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее финансист заявил, что гражданам РФ долгосрочные сбережения лучше держать в долларах или евро.

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