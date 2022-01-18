Красногорск, , 12:48 — REGNUM В Московской области средняя толщина льда на водоёмах превысила 25 см, сообщил 18 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Лед Fotostation.ru

Он рассказал, что толщина льда варьируется от нуля до 50 см, при этом средняя составляет более 25 см.

«Вызывают опасность 20 водоёмов в 17 городских округах, где толщина льда не однородна и находится в пределах менее семи сантиметров», — отметил Тишковец.

Он опубликовал памятку с параметрами безопасной толщины льда. Согласно изображению, допускается перемещение по льду в семь сантиметров и более, для подлёдной рыбалки нужна толщина льда от десяти сантиметров, для катания на снегоходах — не менее 12 см. Тонкий лёд можно определить по молочно-мутному, серому, ноздреватому и пористому цвету. При этом свежевыпавший снег маскирует полыньи и препятствует росту покрова.

Прочный лёд является прозрачным с зеленоватым или синеватым оттенком.