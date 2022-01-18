Асунсьон, 18 января, 2022, 12:46 — ИА Регнум. В Парагвае зафиксировали 3191 новый случай заражения коронавирусом. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на органы здравоохранения страны.

(сс) 總統府 Флаг Парагвая

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Также в стране за сутки было зафиксировано 23 смерти от COVID-19.

Из зарегистрированных за сутки смертей только семь были полностью привиты вакциной от COVID-19, один прошёл неполный курс вакцинации, а остальные 15 не были привиты.

Таким образом, с момента начала пандемии в марте 2020 года в Парагвае насчитывается уже 504 380 инфицированных, а число умерших возросло до 16 844 человек.

Первые случаи заболевания омикрон были выявлены в Парагвае 27 декабря.