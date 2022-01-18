Москва, 18 января 2022, 12:45 — REGNUM Американская компания Meta Platforms (владеет соцсетями Facebook и Instagram) оспорила оборотный штраф почти в 2 млрд рублей, который был наложен российским судом за неудаление запрещённой информации.

Глава Facebook Марк Цукерберг презентует «Meta»
Глава Facebook Марк Цукерберг презентует «Meta»
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«В суд поступила апелляционная жалоба», — сообщила пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук.

Как сообщало ИА REGNUM, оборотный штраф в размере более 1,9 млрд рублей в конце декабря назначил компании Meta Platforms (Facebook) московский суд.

Meta не в первый раз нарушила требование и не удалила запрещенную информацию, за что ей был назначен штраф в размере от 1/20 до 1/10 годовой выручки компании.

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