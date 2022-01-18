Лос-Анджелес, США, , 12:44 — REGNUM «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Юта Джаз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 101:95.

Леброн Джеймс Shea Huening

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, на счету которого 30 очков. В составе «Юты» разыгрывающий Майк Конли набрал 20 очков.

«Лейкерс» одержали 22-ю победу в 44 матчах и занимают 18-е место в турнирной таблице НБА. «Юта» потерпела 15-е поражение в 44 играх и идёт на четвёртом месте.

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